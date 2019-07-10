Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице ОдессыГазета.Ru 15:59

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ

РИА Новости19:44

Саакашвили оправдался за избиение одесситки

Известия17:30

Саакашвили объяснил, почему избил женщину в суде

РЕН ТВ16:27

СМИ сообщили о пострадавшей в потасовке с Саакашвили одесситке

РБК16:11

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Газета.Ru15:59

Саакашвили сломал руку пожилой женщине во время потасовки в Одессе

ФАН14:38

Госпитализация и перелом руки: Саакашвили нокаутировал пожилую одесситку

Украина.ру11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Происшествия

В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар

Обновлено в 06:56
Происшествия

В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод

Обновлено в 19:40
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 13:58
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Острой кишечной инфекцией заболели двадцать детей в лагере в Приморье

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Весна 43-го: как планировалась Курская битва

5 июля 1943 года началось самое масштабное сражение в истории – Курская битва.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса

В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59
Политика

Джонсон не исключил приостановки работы парламента ради Brexit

Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 18:26
Авто

Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку

Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Общество

«Подводные камни» сделок с недвижимостью, или что должен знать покупатель земельного участка

Специалисты Управления Росреестра по Оренбургской области рекомендуют оренбуржцам обращать внимание на некоторые моменты при покупке земельных участков.О том, что продавать объект недвижимости, в том числе и земельный участок, может только его собственник, пожалуй, знают все.
Обновлено в 03:24
Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром

"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено в 15:44
Экономика

Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Политика

Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400

Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Технологии

«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»

«Яндекс.Маркет» запустил авторизацию на маркетплейсе «Беру» через «Сбербанк ID» — пользователи смогут заходить на сайт, используя учетные данные от «Сбербанк Онлайн», рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 14:21
Общество

Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда

Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики.
Обновлено в 19:16
Происшествия

При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено в 17:41
Гаджеты

Тысячи Android-приложений следят за вами без разрешения

Вы можете установить запрет для одного приложения, но позволить получать данные другому.
Обновлено в 08:04
Интернет

Dropbox Transfer работает с файлами размером до 100 ГБ

Сервис может обрабатывать файлы размером до 100 ГБ за одну передачу, что значительно больше, чем позволяют WeTransfer и Mediafire.
Обновлено в 14:21
Наука

Лучшее за день. 8 июля

Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых статей «КиберЛенинки» за июнь — о видеоиграх как искусстве, гендерной системе СССР и этике российских чиновников.
Обновлено вчера в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Геннадий Леонидович Труханов
Украинский политик
Городской глава Одессы с 27 мая 2014 года, народный депутат Украины VII созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное