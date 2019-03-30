Политика

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстукаГазета.Ru 06:13

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал популярный в сети видеоролик от августа 2008 года, в котором он сидит в кабинете, разговаривает по телефону и жует свой алый галстук. Политик отметил, что не знал, что находится в прямом эфире.
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Михаил Саакашвили
Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 19:49
с чего всё началось
Напомним, 16 августа 2008 года по всему миру разошлись снятые телерадиокорпорацией BBC кадры
, на которых лидер Грузии судорожно жует галстук, пытаясь одновременно общаться по телефону.
Инфорос06:09

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Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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