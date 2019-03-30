Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстукаГазета.Ru 06:13

с чего всё началось

Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал популярный в сети видеоролик от августа 2008 года, в котором он сидит в кабинете, разговаривает по телефону и жует свой алый галстук. Политик отметил, что не знал, что находится в прямом эфире.

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука

Общество Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.

Происшествия В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.

Политика Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов» Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.

Музыка Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Спорт Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.

Армия и оружие Российский самолет пролетел над военными базами США В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.

Политика Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.

Космос В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.

Единоборства Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219 Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Хоккей «Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.