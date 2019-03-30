Политика
Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстукаГазета.Ru 06:13
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал популярный в сети видеоролик от августа 2008 года, в котором он сидит в кабинете, разговаривает по телефону и жует свой алый галстук. Политик отметил, что не знал, что находится в прямом эфире.
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Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 19:49
с чего всё началось
Напомним, 16 августа 2008 года по всему миру разошлись снятые телерадиокорпорацией BBC кадры, на которых лидер Грузии судорожно жует галстук, пытаясь одновременно общаться по телефону.Инфорос06:09
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