Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектурыREGNUM 17:52

с чего всё началось

Отсутствие современной архитектуры на Украине связано с коррупцией. Своими соображениями на этот счет экс-губернатор Одессы и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили поделился 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».

Армия и оружие Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.

Авто Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.

Общество Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Религия В Екатеринбурге епархия отказалась от строительства храма в сквере В Екатеринбурге епархия отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра. сообщает РИА "Новости".

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

ЖКХ В трех районах Сахалина люди остались без света из-за непогоды Несколько населенных пунктов на юге Сахалина в ночь на 17 июня остались без света из-за сильнейшего ветра и дождя.

Политика Индия начала торговую войну с США Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.

Экономика Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов.

Общество Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.

Общество На телеканале «России 1» рассказали о пользе и преимуществах брачного договора Всё большее число супружеских пар в России обращаются к нотариусам за составлением брачного договора.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Армия и оружие СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире Атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией, говорится в докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

Политика Экстренно госпитализирован глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Общество К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Финансы Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд 5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

Финансы Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

Экономика Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Шоу-бизнес Успенская назвала майку и пижамные штаны любимой одеждой Российская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала, в какой одежде ей нравится ходить по дому.

Политика Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.