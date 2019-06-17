Политика
Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектурыREGNUM 17:52
Отсутствие современной архитектуры на Украине связано с коррупцией. Своими соображениями на этот счет экс-губернатор Одессы и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили поделился 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В эфире «112 Украина» политик сообщил, что сейчас в стране просто нет ни одного города с современной архитектурой, и он убежден, что это связано именно с коррупцией.ТК Звезда17:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Саакашвили: современная архитектура отсутствует на Украине из-за коррупции
Московский Комсомолец16:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.
Обновлено в 16:16
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Единоборства
Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver
Обновлено в 12:01
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Нападение оленя и шик на яхте: чем запомнились отпуска Потапу, Насте Каменских и Лере Кудрявцевой
Обновлено в 19:00
Религия
В Екатеринбурге епархия отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбурге епархия отказались от строительства храма святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:56
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
ЖКХ
В трех районах Сахалина люди остались без света из-за непогоды
Несколько населенных пунктов на юге Сахалина в ночь на 17 июня остались без света из-за сильнейшего ветра и дождя.
Обновлено в 18:58
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента
За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов.
Обновлено в 02:17
Общество
Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России
ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Общество
На телеканале «России 1» рассказали о пользе и преимуществах брачного договора
Всё большее число супружеских пар в России обращаются к нотариусам за составлением брачного договора.
Обновлено в 07:36
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире
Атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией, говорится в докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).
Обновлено в 19:10
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено в 19:15
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
Обновлено в 17:01
Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Политика
Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме
Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Наука
Учёные рассказали о преимуществах средиземноморской диеты
Обновлено 14 июня в 00:01
Шоу-бизнес
Успенская назвала майку и пижамные штаны любимой одеждой
Российская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала, в какой одежде ей нравится ходить по дому.
Обновлено в 11:49
Политика
Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ
Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 19:18
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00