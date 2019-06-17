Политика

Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектурыREGNUM 17:52

Отсутствие современной архитектуры на Украине связано с коррупцией. Своими соображениями на этот счет экс-губернатор Одессы и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили поделился 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».
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В эфире «112 Украина
» политик сообщил, что сейчас в стране просто нет ни одного города с современной архитектурой, и он убежден, что это связано именно с коррупцией.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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