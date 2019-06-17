Политика
Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектурыREGNUM вчера в 17:52
Отсутствие современной архитектуры на Украине связано с коррупцией. Своими соображениями на этот счет экс-губернатор Одессы и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили поделился 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
В эфире «112 Украина» политик сообщил, что сейчас в стране просто нет ни одного города с современной архитектурой, и он убежден, что это связано именно с коррупцией.ТК Звездавчера в 17:36
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Саакашвили: современная архитектура отсутствует на Украине из-за коррупции
Московский Комсомолецвчера в 16:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
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