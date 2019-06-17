Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектурыREGNUM 17:52

с чего всё началось

Отсутствие современной архитектуры на Украине связано с коррупцией. Своими соображениями на этот счет экс-губернатор Одессы и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили поделился 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры

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