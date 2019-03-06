Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕСРИА Новости вчера в 17:50

с чего всё началось

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Политика Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов Еще один законопроект - Кремлевский акт - требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.

Общество Более ста общественных деятелей выступили против т.н. «законов Клишаса» Авторы обращения считают, что законы о запрете фейковых новостей и оскорбления власти в интернете устанавливают право чиновника по собственному усмотрению ограничивать распространение любой информации и блокировать медийные ресурсы.

Происшествия В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.

Происшествия Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.

Происшествия Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.

Здоровье Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться Поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов, которые поставляются для государственных организаций социальной сферы (больницы, школы, детские сады и пр.), вице-премьер Алексей Гордеев дал на прошлой неделе.

Происшествия В ЕС полностью запретили полёты Boeing 737 MAX Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило перелёты на территории Евросоюза самолёта Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.

Происшествия Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.

Шоу-бизнес Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.

Происшествия Девять человек убиты в мексиканском городе при разборках наркодельцов Не менее девяти человек убиты в мексиканском городе Пуэбла при столкновениях между противоборствующими группировками наркоторговцев.

Общество Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.

Политика В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания» Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.

Здоровье Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе Роспотребнадзор проинформировал население о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Политика Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.

Армия и оружие Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М» Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.

Политика Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.

Армия и оружие Военный эксперт назвал реальную угрозу для России со стороны США Реальную угрозу для России со стороны США представляют эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО).

Экономика Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Происшествия Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.

Происшествия Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».