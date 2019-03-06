Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕСРИА Новости вчера в 17:50
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
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с чего всё началось
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал журналисту Дмитрию Гордону о беседе с президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году.Телеканал 360°вчера в 13:31
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Саакашвили рассказал о планах Порошенко «обменять» Крым на членство Украины в ЕС
RT на русскомвчера в 22:54
Михаил Саакашвили: Порошенко собирался обменять Крым на членство в Евросоюзе
Комсомольская правдавчера в 14:50
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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