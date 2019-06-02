Политика
Саакашвили раскритиковал текущее состояние УкраиныГазета.Ru 03:15
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает РИА "Новости".
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Аграрная страна — Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикИзвестия 00:30
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