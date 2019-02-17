Саакашвили прошел генетический тестNewInform вчера в 15:16

с чего всё началось

Тест точно определяет происхождение предков... Оказалось, что мои предки много веков не жили ни с кем, кроме грузин. Я впервые нарушил эту традицию, женившись на европейке.

Согласно результатам, которые политический деятель опубликовал в соцсетях, он на 99% является грузином. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост на своей странице в социальной сети «Facebook», в котором рассказал, что прошел специальный генетический тест, сообщает «РИА Новости».

ЖКХ Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.

Экономика Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви Исполнять обязанности главы инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners будут два человека — старший партнер фонда Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Авто Россияне останутся без дешевых автомобилей В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Происшествия В Москве сильный ветер повалил семь деревьев В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Происшествия Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева.

Общество СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).

Наука Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Экономика В Госдуме решили отложить срок внедрения обязательной оплаты по картам Дата, с которой все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесена на полтора года.

Политика Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.

Происшествия ИТМО отменил занятия в корпусах вуза, где произошло обрушение Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, на 2 дня отменил занятия не только в пострадавшем здании, но и в остальных корпусах университетского комплекса на улице Ломоносова, сообщает вуз.

Общество Вступили в силу новые правила провоза ручной клади на рейсах «Победы» С 18 февраля пассажиры авиакомпании «Победа» могут сами выбрать, какими правилами провоза ручной клади пользоваться.

Политика Радий Хабиров извинился за мэра Сибая перед людьми Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров извинился за мэра Сибая Рустема Афзалова, который позволил себе резко и неодобрительно высказаться в адрес инициатора видеообращения — жителя города Баймака.

Экономика В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб.

Политика Spiegel: США больше не могут претендовать на мировое лидерство Немецкий портал Spiegel раскритиковал выступление вице-президента США Майка Пенса на Международной конференции по безопасности, завершившейся в Мюнхене.

Общество «Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100 Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.

Единоборства Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC Веласкеса На турнире UFC on ESPN 1 Франсис Нганну нокаутировал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейна Веласкеса, сообщает "Советский спорт".

Политика В ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск наблюдателей из России Отказ киевских властей пригласить российских наблюдателей на президентские выборы противоречит принципам и обязательствам стран-участниц ОБСЕ, заявил председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече с с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Происшествия Звезду сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок Актера сериала "Интерны" Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в столице.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррель Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.

Происшествия Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.

Хоккей Овечкин десятый раз в карьере забил 40-ю шайбу за сезон Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайм Дакс» регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.