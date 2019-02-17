Политика
Саакашвили прошел генетический тестNewInform вчера в 15:16
Согласно результатам, которые политический деятель опубликовал в соцсетях, он на 99% является грузином. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост на своей странице в социальной сети «Facebook», в котором рассказал, что прошел специальный генетический тест, сообщает «РИА Новости».
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Тест точно определяет происхождение предков... Оказалось, что мои предки много веков не жили ни с кем, кроме грузин. Я впервые нарушил эту традицию, женившись на европейке.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикМосковский Комсомолец вчера в 15:27
с чего всё началось
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК «по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет».Газета.Ruвчера в 12:09
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