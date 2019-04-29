Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданствеРИА Новости 09:55
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Точно такое требование, не пускать меня в страну, Путин предъявил не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикREGNUM 10:52
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Грамотный троллинг. Саакашвили впал в ярость от заступничества Путина
Национальная служба новостей11:35
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