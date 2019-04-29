Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданствеRT на русском 10:12

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина к Киеву вернуть грузино-украинскому политику гражданство Украины.
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Саакашвили ответил на призыв Путина вернуть ему украинское гражданство

Life.ru12:15

Путин рекомендовал Зеленскому вернуть гражданство Украины Саакашвили

ТАСС07:28

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

RT на русском10:12

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

РИА Новости09:55

Саакашвили отреагировал на слова Путина о гражданстве

Газета.Ru10:30

Саакашвили заявил о требовании Путина запретить его возвращение в Киев

РБК08:40

Саакашвили отреагировал на слова Путина о его гражданстве

Телеканал 360°11:16
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика

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Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
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Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
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Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
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По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
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«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
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Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.
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В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
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Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды.
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«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании

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Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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