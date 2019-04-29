Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданствеRT на русском 10:12
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина к Киеву вернуть грузино-украинскому политику гражданство Украины.
Читать в источнике
Оценить221
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века
Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии
Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро
На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Общество
МВД хочет получить доступ к врачебной тайне
По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
Обновлено в 04:57
Транспорт
Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Авто
Mercedes-AMG полностью переходит на полный привод
Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Футбол
Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды.
Обновлено в 09:42
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании
Обновлено в 09:31
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Культура
Поклонники Mortal Kombat собрали «фаталити» из всех игр в одном видео
Поклонники серии видеоигр Mortal Kombat смонтировали в одном видео все «фаталити» от первой до недавно вышедшей 11-й части.
Обновлено в 10:38
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Футбол
Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ
Обновлено в 11:16