Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданствеРИА Новости 09:55
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича.
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