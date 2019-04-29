Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданствеРИА Новости 09:55

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Владимир Путин
Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича.
— Владимир ПутинРБК 07:33

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