Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны ЗеленскогоRT на русском 12:24
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который выступил с похвалой в его адрес. Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем».
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Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39
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Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
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