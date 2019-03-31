Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны ЗеленскогоRT на русском 12:24

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который выступил с похвалой в его адрес. Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем».
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Михаил Саакашвили
Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39

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Зеленский заявил, что новому президенту Украины понадобится помощь Саакашвили

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Саакашвили ответил на комплимент Зеленского о «полезности»

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Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

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ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
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На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
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Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

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Обновлено вчера в 14:52
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Штаб Юлии Тимошенко обвинил СБУ в фальсификации выборов

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Обновлено в 11:34
Происшествия

Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе

Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
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Названы основные причины развития рака груди

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Экономика

Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле

2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
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Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде

Ранее голосование на выборах президента Украины прошло в Австралии и началось в США.
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Космос

Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре

Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено в 11:11
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
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Футбол

«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии

Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Общество

Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Политика

Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле

Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
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Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром»

Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
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Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
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Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

Обновлено вчера в 08:09
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Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

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Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

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Политика

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Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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