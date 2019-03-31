Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны ЗеленскогоRT на русском 12:24
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который выступил с похвалой в его адрес. Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем».
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Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39
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Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Политика
Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам
В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Политика
В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине
ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Двое детей погибли в результате торнадо в Китае
Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Происшествия
Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе
Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу
"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Технологии
Общение без конфликтов
Научный сотрудник Стэнфордского университета, доктор Сриджан Кумар задействовал машинное обучение и анализ данных, чтобы устранять ложную или порочащую информацию в Сети, в том числе троллинг.
Обновлено в 12:41
Футбол
Реал — Уэска 1:1 (1-й тайм)
Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.14. Шансы «Уэски» на победу оценены коэффициентом 20.50.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Политика
Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Политика
Экс-министр обороны Украины Гриценко не поддерживает Порошенко
Бывший глава украинского Минобороны, кандидат в главы Незалежной Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре выборов президента страны ни при каких условиях не будет поддерживать нынешнего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:59
Автоспорт
Себастьян Феттель: «На разворот повлиял ветер»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, болид которого развернуло в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, рассказал о возможных причинах неудачи.
Обновлено в 13:30
Политика
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Барселона» контактирует с Матой
«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Певица Натали празднует свое 45-летие
Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Политика
Полиция даст правовую оценку действиям Ляшко во время голосования
Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Украины Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга.
Обновлено в 07:09
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.
Обновлено в 14:23
Политика
Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика
Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08