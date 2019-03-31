Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны ЗеленскогоRT на русском 12:24

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который выступил с похвалой в его адрес. Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем».
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Михаил Саакашвили
Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39

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Зеленский заявил, что новому президенту Украины понадобится помощь Саакашвили

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Новый президент Украины нуждается в Саакашвили, считает Зеленский

Газета.Ru13:30

Зеленский и Саакашвили похвалили друг друга

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Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

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Саакашвили ответил на комплименты Зеленского

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Саакашвили ответил на похвалу Зеленского

РИА Новости07:39

Саакашвили ответил Зеленскому на русском и украинском

Вести.Ru09:23
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Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Политика

Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам

В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Политика

В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено в 14:57
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

Обновлено в 08:27
Происшествия

Двое детей погибли в результате торнадо в Китае

Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Происшествия

Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе

Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Технологии

Общение без конфликтов

Научный сотрудник Стэнфордского университета, доктор Сриджан Кумар задействовал машинное обучение и анализ данных, чтобы устранять ложную или порочащую информацию в Сети, в том числе троллинг.
Обновлено в 12:41
Футбол

Реал — Уэска 1:1 (1-й тайм)

Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.14. Шансы «Уэски» на победу оценены коэффициентом 20.50.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Политика

Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Политика

Экс-министр обороны Украины Гриценко не поддерживает Порошенко

Бывший глава украинского Минобороны, кандидат в главы Незалежной Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре выборов президента страны ни при каких условиях не будет поддерживать нынешнего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:59
Автоспорт

Себастьян Феттель: «На разворот повлиял ветер»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, болид которого развернуло в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, рассказал о возможных причинах неудачи.
Обновлено в 13:30
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Политика

Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Футбол

«Барселона» контактирует с Матой

«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Певица Натали празднует свое 45-летие

Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Политика

Полиция даст правовую оценку действиям Ляшко во время голосования

Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Украины Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга.
Обновлено в 07:09
Политика

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.
Обновлено в 14:23
Политика

Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика

Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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