Саакашвили призвал Зеленского не вести прямой диалог с РоссиейRT на русском 07:30

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Владимира Зеленского не вести прямой диалог с Россией. По его мнению, Москва «недоговороспособна».

Саакашвили призвал Зеленского не вести прямой диалог с Россией

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