Политика
Саакашвили призвал Зеленского не вести прямой диалог с РоссиейRT на русском 07:30
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Владимира Зеленского не вести прямой диалог с Россией. По его мнению, Москва «недоговороспособна».
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Футбол
Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу
Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Футбол
Страндберг после удаления показал жест в адрес арбитра
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Футбол
«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии
Мерсисайдцы сыграют за этот трофей впервые с 2006 года, тогда в Кардиффе был обыгран «Челси» (2:1). Дата и время матча за Суперкубок Англии-2019 станут известны позже.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Музыка
Рудковская рассказала, что не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 07:16
Происшествия
Ребёнок в Свердловской области разбился, катая отца на квадроцикле
Ребёнок 12-ти лет разбился в Нижнесергинском районе Свердловской области во время поездки за рулём квадроцикла, катая своего отца.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие
Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.
Обновлено в 07:52
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Интернет
Google использует Gmail для отслеживания истории покупок
Американская компания Google использует почтовый сервис Gmail для сбора и хранения информации о покупках, совершённых через интернет.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Теннис
Джокович вышел в финал турнира в Риме, где сыграет с Надалем
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне
Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Здоровье
Амбулаторной службе психиатрической помощи Москвы исполнилось 100 лет
Амбулаторной службе психиатрической помощи столицы исполнилось 100 лет.
Обновлено в 02:05
Экономика
Чем грозит Южной Корее максимальный с 2000 года уровень безработицы
В апреле 2019 года безработица в Южной Корее достигла максимального уровня за последние 19 лет.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Футбол
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
Обновлено в 06:56