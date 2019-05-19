Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» МосквеРБК вчера в 22:56
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили.
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Обновлено 17 мая в 09:39
Происшествия
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В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
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Протестовавших против «Евровидения» ортодоксальных иудеев задержали
Полиция Израиля разогнала акцию протеста, устроенную в Иерусалиме представителями ортодоксальной еврейской общины, недовольными тем, что "Евровидение" проводится во время шабата.
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Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»
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МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
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