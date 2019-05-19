Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» МосквеРБК вчера в 22:56

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили.
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