Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» МосквеРБК вчера в 22:56
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили.
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Музыка
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Обновлено вчера в 19:10
Спорт
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Единоборства
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Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
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Происшествия
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Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
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Обновлено вчера в 12:54
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Общество
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Обновлено вчера в 03:32
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Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
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Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских стран
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании
Обновлено вчера в 04:49
Футбол
Казанский «Зенит» не сумел защитить титул в финале Лиги чемпионов
Волейболисты казанского «Зенита» не сумели защитить титул сильнейшей команды Европы.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
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Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — следует из текста указа, обнародованного на президентском сайте.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
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Обновлено вчера в 13:24
Политика
Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Стала известна погода в ЦФО на две первые летние недели
17 мая Гисметео уточнил погоду для ЦФО на две первые летние недели.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
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