Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с РоссиейБИЗНЕС Online 03:50

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.

Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией

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