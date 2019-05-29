Политика

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народаРИА Новости 10:47

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Rustavi 2.
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Кто прилетел на Украину вместе с Саакашвили. Эксклюзивные кадры программы «60 минут»

Вести.Ru15:22

Михаил Саакашвили прилетел в Киев после восстановления украинского гражданства

RT на русском12:58

Саакашвили вернулся на Украину

ТАСС10:48

Саакашвили встретили караваем в киевском аэропорту

Политика Сегодня12:39

Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину

Газета.Ru11:07

Саакашвили прилетел на Украину

Росбалт11:00

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

РИА Новости10:47
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика

Польский политик призвал Качиньского к ответу за оскорбления России

В феврале 2017 года Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику Do Rzeczy также посоветовал украинским властям не идти в Европу под флагом украинских националистов времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол

«Зенит» и «Спартак» поспорят за хавбека «Фенербахче»

Представители «Зенита» и «Спартака» в скором времени намерены провести встречу с руководством «Фенербахче», чтобы обсудить возможность трансфера хавбека команды Михе Зайца.
Обновлено в 15:48
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Авто

Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 12:54
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест

Обновлено в 07:51
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Экономика

Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%

В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Транспорт

Переход между платформой Ленинградская и МЦК откроют 12 июня

Обновлено в 15:44
Общество

Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации

Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.
Обновлено в 15:41
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной стали

Обновлено в 14:33
Авто

Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT

Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено в 09:57
Политика

Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Футбол

В «Анжи» рассчитывают на помощь РФС в получении лицензии ПФЛ

Клуб не получил лицензию РФС и сегодня отозвал апелляционную жалобу. «Анжи» не сможет участвовать в следующем сезоне ФНЛ.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах

Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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