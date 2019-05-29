Политика
Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народаРИА Новости 10:47
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили после возвращения на Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Rustavi 2.
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Политика
Польский политик призвал Качиньского к ответу за оскорбления России
В феврале 2017 года Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику Do Rzeczy также посоветовал украинским властям не идти в Европу под флагом украинских националистов времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за хавбека «Фенербахче»
Представители «Зенита» и «Спартака» в скором времени намерены провести встречу с руководством «Фенербахче», чтобы обсудить возможность трансфера хавбека команды Михе Зайца.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Общество
Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации
Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.
Обновлено в 15:41
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
Авто
Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT
Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено в 09:57
Политика
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Футбол
В «Анжи» рассчитывают на помощь РФС в получении лицензии ПФЛ
Клуб не получил лицензию РФС и сегодня отозвал апелляционную жалобу. «Анжи» не сможет участвовать в следующем сезоне ФНЛ.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах
Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29