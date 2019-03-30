Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстукаRT на русском вчера в 22:03

с чего всё началось

Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.

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Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

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