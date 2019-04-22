Политика
Саакашвили попросился обратно на УкраинуТК Звезда вчера в 16:48
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
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Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к украинцам с речью, в которой признал свое поражение на выборах, пообещал до ухода подписать закон о языке.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах
Обновлено в 03:54
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
Порошенко победил Зеленского за границей
Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Авто
Назван топ-5 самых доступных универсалов в России
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича
Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие
РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике
Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 11:39
Авто
Lada Siluet, так и не вышедшая в серию
Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.
Обновлено в 02:56
Общество
В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками
В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:53
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:50
Энергетика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши
Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24