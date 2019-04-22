Политика

Саакашвили попросился обратно на УкраинуТК Звезда вчера в 16:48

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
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Саакашвили вновь купил билет в Киев

РИА Новости00:41

Михаил Саакашвили рассчитывает в скором времени вернуться в Киев

Эхо Москвывчера в 23:46

Саакашвили надеется на снятие запрета на въезд на Украину

Московский Комсомолецвчера в 14:33

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

РБКвчера в 15:17

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Известиявчера в 14:37

Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину

Газета.Ruвчера в 15:54

Саакашвили сообщил, что уже подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

ТАССвчера в 14:20
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Происшествия

Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве

Обновлено в 05:11
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Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
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У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика

Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к украинцам с речью, в которой признал свое поражение на выборах, пообещал до ухода подписать закон о языке.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах

Обновлено в 03:54
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика

Порошенко победил Зеленского за границей

Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Авто

Назван топ-5 самых доступных универсалов в России

Обновлено вчера в 04:11
Политика

Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича

Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Общество

Названы самые лучшие яйца и творог

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Политика

Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие

РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике

Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 11:39
Авто

Lada Siluet, так и не вышедшая в серию

Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.
Обновлено в 02:56
Общество

В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками

В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Общество

В России предложили ввести налог на рыбалку

В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:53
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:50
Энергетика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью

Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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