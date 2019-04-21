Политика
Саакашвили попросил разрешить ему въехать на УкраинуГазета.Ru 15:54
Отмечается, что он подал ходатайство сразу после оглашения данных экзит-полов. По его словам, у него уже есть билет. Он рассказал, что обратился через юриста к СБУ и попросил снять запрет, который ввел президент Петр Порошенко.
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У меня есть билет, но я уже обратился через своего юриста, и официально мы опубликуем обращение к главе СБУ и к главе погранвойск снять запрет, который Порошенко ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикТК Звезда 16:48
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