Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданствоТАСС 14:07
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом сообщил в среду адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в Facebook.
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Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Кино
Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась о прошлом романе с Димой Биланом
На сегодняшний день Рудковскую и Билана связывают деловые и дружеские отношения, кроме того, они — практически родственники.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев занял третье место с песней Scream на конкурсе «Евровидение», проходившее в Тель-Авиве.
Обновлено 19 мая в 02:33
Общество
Жара в Египте достигла 50 градусов
Аномальную для мая жару зафиксировали в Египте. Столбик термометра в Каире преодолел отметку в 50 градусов.
Обновлено в 13:08
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество
«Надо создать прецедент»: Почему кировчане не пускают в квартиры специалистов по проверке газового оборудования
Одной из статей, из-за которой страдают УК стало постановление №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и сопутствующая статья административного кодекса 9.23.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Климова и Петренко воссоединились ради сына
Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Политика
В Раде объяснили отказ рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент и системы госзакупок в период избирательной кампании, которые внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области
По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»
Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных
Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52