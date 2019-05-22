Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданствоТАСС 14:07
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом сообщил в среду адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в Facebook.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Политика
The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра
Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.
Обновлено в 20:56
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено в 22:45
Политика
Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрации
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено в 16:33
Политика
Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено в 13:07
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено в 22:00
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Экономика
ОСК не успевает построить паромы для связи Сахалина с материком
Амурский судостроительный завод (АСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сорвет сроки строительства двух паромов для связи Сахалина с материком, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минтрансу, и человек, знающий об этом от менеджеров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Обновлено в 21:59
Культура
Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском
Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено в 22:41
Экономика
Власти Китая взяли курс на цифровую независимость от США
После введенных Вашингтоном санкций против китайской компании Huawei власти КНР приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США в этой области, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 23:08
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено в 18:25
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Футбол
Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году.
Обновлено в 21:07
Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей
Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.
Обновлено в 22:59
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева
После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Авто
Стала известна стоимость новых российских электромобилей Zetta
В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49