Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 13:44

Адвокат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщил, что направил в администрацию украинского президента Владимира Зеленского письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство этой страны.
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Михаил Саакашвили просит вернуть ему украинское гражданство

Эхо Москвывчера в 18:13

Саакашвили обратился к Зеленскому

Газета.Ruвчера в 15:59

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Московский Комсомолецвчера в 13:44

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

ТАССвчера в 14:07

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Коммерсантъвчера в 14:03

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

RT на русскомвчера в 13:58

Саакашвили написал Зеленскому письмо о своем гражданстве

РБКвчера в 14:14
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НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
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В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

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Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
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В Китае женщина расплатилась за автомобиль монетами

Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
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Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
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Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 09:42
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты

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Владельцы смартфонов Huawei в ближайшее время могут столкнуться с большой проблемой: их гаджеты на Android перестанут получать обновления.
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Происшествия

В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток

Обновлено вчера в 14:38
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

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Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Суд снял обвинения с жительницы Томска, дочь которой загрызли собаки

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Происшествия

В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
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Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:47
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