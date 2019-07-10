Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

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