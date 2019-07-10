Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионеркеLenta.ru 21:14
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
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с чего всё началось
В здании Малиновского районного суда в Одессе с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили произошла потасовка, в результате пострадала пожилая женщина, сообщает портал Odessit.ua.Life.ru19:46
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