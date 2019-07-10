Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионеркеLenta.ru вчера в 21:14

По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку. Сам политик прокомментировал произошедшее в Facebook.
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В здании Малиновского районного суда в Одессе с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили произошла потасовка, в результате пострадала пожилая женщина, сообщает портал Odessit.ua
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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