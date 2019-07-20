Политика
Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в РадуiReactor вчера в 23:20
Саакашвили отметил, что, несмотря на появившиеся у него вопросы, он хочет дать Владимиру Зеленскому возможность сформировать большинство, не давая уступки старым политикам. Он призвал остальных проголосовать за партию президента, добавив, что важен каждый голос.
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На Украине ожидают зачисток после завтрашних выборов в Верховную раду
Национальная служба новостей09:04
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Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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Саудовская Аравия согласилась разместить войска США
В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
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Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35
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Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
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