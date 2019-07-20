Саакашвили отметил, что, несмотря на появившиеся у него вопросы, он хочет дать Владимиру Зеленскому возможность сформировать большинство, не давая уступки старым политикам. Он призвал остальных проголосовать за партию президента, добавив, что важен каждый голос.

Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в Раду

Политика В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Армия и оружие Американцы сбили иранский беспилотник Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Спорт Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Армия и оружие Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Общество Авиашоу смотрели 100 000 липчан Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Армия и оружие Саудовская Аравия согласилась разместить войска США В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.

Шоу-бизнес Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой с тренировки Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков.

Политика Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Экономика «АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Кино На ВДНХ читают пьесы современных драматургов С 19 по 21 июля в Доме культуры ВДНХ с 19 до 21 часа читают пьесы современных драматургов бывших республик Советского Союза.