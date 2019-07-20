Политика

Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в РадуiReactor вчера в 23:20

Саакашвили отметил, что, несмотря на появившиеся у него вопросы, он хочет дать Владимиру Зеленскому возможность сформировать большинство, не давая уступки старым политикам. Он призвал остальных проголосовать за партию президента, добавив, что важен каждый голос.
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На Украине ожидают зачисток после завтрашних выборов в Верховную раду

Национальная служба новостей09:04

Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду

RT на русскомвчера в 21:43

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

ТАССвчера в 22:21

Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду

Дождь05:03

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

URA.Ruвчера в 20:01

Саакашвили снял партию с выборов в Верховную раду в пользу Зеленского

Известиявчера в 19:58

Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду

РБКвчера в 17:54
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Армия и оружие

Три бойца ВСУ утонули вместе с БМД на глазах у инструкторов НАТО

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Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Американцы сбили иранский беспилотник

Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
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Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ

Обновлено вчера в 16:58
Спорт

Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе

Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

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Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество

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Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Саудовская Аравия согласилась разместить войска США

В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой с тренировки

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков.
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Политика

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 15:31
Наука

Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
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Экономика

«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке

С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
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Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
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Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
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На ВДНХ читают пьесы современных драматургов

С 19 по 21 июля в Доме культуры ВДНХ с 19 до 21 часа читают пьесы современных драматургов бывших республик Советского Союза.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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