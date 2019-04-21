Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37

У меня есть билет, но я уже обратился через своего юриста, и официально мы опубликуем обращение к главе СБУ и к главе погранвойск снять запрет, который Порошенко ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде.

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Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

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