Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну. Об этом в воскресенье, 21 апреля, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Михаил Саакашвили
У меня есть билет, но я уже обратился через своего юриста, и официально мы опубликуем обращение к главе СБУ и к главе погранвойск снять запрет, который Порошенко ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикТК Звезда 16:48

Подробнее о событии

Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину

Газета.Ru15:54

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

РБК15:17

Саакашвили собрался вернуться в Киев

Вестник Кавказа14:43

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Известия14:37

Саакашвили сообщил, что уже подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

ТАСС14:20

Билет есть: Саакашвили порадовался «электоральной революции» и собрался обратно на Украину

Царьград15:02

После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

Вести.Ru14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Здоровье

Врачи Высокогорского района рассказали, как избежать укусов клещей

Врачи района рассказали, что нужно знать о таком заболевании, как боррелиоз и как не подхватить коварную болезнь, пишут «Высокогорские вести».
Обновлено вчера в 11:06
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Авто

Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche

Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Игры

Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах

Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах.
Обновлено в 10:36
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Общество

Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере

Обновлено в 09:13
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 47%

Явка на президентских выборах в Украине по состоянию на 15:00 составила 47,8%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
Обновлено в 09:24
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Какой будет новая первая леди Украины: все о Елене Зеленской

Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины Елена окончила Криворожский технический университет с красным дипломом по специальности архитектора.
Обновлено в 16:04
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

Обновлено в 16:17
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В китайском Даляне произошло возгорание недалеко от ТЭС

Возгорание произошло в районе тепловой электростанции в китайском городе Далянь (провинция Ляонин), сообщает информационное агентство China News.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии

Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Здоровье

Эксперты определили, как России войти в список лучших стран для медицинского туризма

Одной из точек роста медицинского туризма может стать Международный медицинский кластер в «Сколково», считают эксперты.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко остроумно подшутила над мужем

Обновлено в 11:12
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Наука

Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду

Обновлено в 04:17
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Политика

Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Зеленского

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Происшествия

Активист Зубейр Хамхоев задержан в Ингушетии

Зубейр Хамхоев доставлен в Нальчик по делу о столкновениях протестующих и силовиков на акции протеста в Ингушетии, сообщил адвокат Калой Ахильгов.
Обновлено в 12:12
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Гаджеты

Насколько Splinter Cell: Conviction и Blacklist стали лучше на Xbox One X?

Обновлено в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное