Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37

Я уже обратился через юриста к СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя.

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Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

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