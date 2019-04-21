Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну. Об этом в воскресенье, 21 апреля, пишет ТАСС.
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Михаил Саакашвили
Я уже обратился через юриста к СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРЕН ТВ 14:27

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