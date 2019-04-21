Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну. Об этом в воскресенье, 21 апреля, пишет ТАСС.
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Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину

Газета.Ru15:54

Билет есть: Саакашвили порадовался «электоральной революции» и собрался обратно на Украину

Царьград15:02

После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

Вести.Ru14:59

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Известия14:37

Саакашвили сообщил, что уже подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

ТАСС14:20

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

РБК15:17

Саакашвили собрался вернуться в Киев

Вестник Кавказа14:43
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Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в АПЛ

Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
Наука

Успехи древних скотоводов оценили с помощью солей в моче животных

Исследователи разработали метод, позволяющий количественно оценить успехи древних фермеров в скотоводстве, сообщается в Science Advances.
Обновлено 19 апреля в 08:14
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Экономика

«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров

Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Политика

Кадыров прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Обновлено в 15:06
Политика

Порошенко признал свое поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 21 апреля, признал, что он потерпел сокрушительное поражение от Владимира Зеленского и покинет свой пост в следующем месяце.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21

Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».
Обновлено в 10:00
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»

К смерти нельзя быть готовым, даже если думаешь, что готов.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции

В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика

Поместье Порошенко взято под усиленную охрану

Обновлено в 13:06
Происшествия

В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня

В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 21:47
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Политика

Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины

Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено в 21:03
Экономика

Индустриализацию возвращают в повестку

Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Наркотики стали причиной расставания Полины Фаворской с ее бойфрендом

Обновлено в 10:57
Авто

Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Политика

ЦИК Украины обнародовал данные о явке

По результатам обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 во втором туре выборов президента страны явка избирателей составила 62,06 процента.
Обновлено в 16:34
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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