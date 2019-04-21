Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну. Об этом в воскресенье, 21 апреля, пишет ТАСС.
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Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
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Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены
Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
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Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в АПЛ
Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
Наука
Успехи древних скотоводов оценили с помощью солей в моче животных
Исследователи разработали метод, позволяющий количественно оценить успехи древних фермеров в скотоводстве, сообщается в Science Advances.
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Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
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Обновлено в 14:40
Экономика
«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров
Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262
Обновлено в 20:59
Политика
Порошенко признал свое поражение на выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 21 апреля, признал, что он потерпел сокрушительное поражение от Владимира Зеленского и покинет свой пост в следующем месяце.
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Армия и оружие
«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21
Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».
Обновлено в 10:00
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»
К смерти нельзя быть готовым, даже если думаешь, что готов.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции
В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня
В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 21:47
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Политика
Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины
Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Обновлено в 21:03
Экономика
Индустриализацию возвращают в повестку
Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Политика
ЦИК Украины обнародовал данные о явке
По результатам обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 во втором туре выборов президента страны явка избирателей составила 62,06 процента.
Обновлено в 16:34