Политика

Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru вчера в 16:36

Ранее сообщалось, что Саакашвили рассчитывает приземлиться в аэропорту Киева 1 апреля. Он добавил, что его решение связано с тем, что Порошенко не сможет попасть во второй тур президентских выборов.
Читать в источнике
Михаил Саакашвили
Я сразу сказал, что прилечу на Украину 1 апреля, если президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур. Пока я этого не вижу.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикURA.Ru вчера в 23:56

Подробнее о событии

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

ТАССвчера в 20:08

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Московский Комсомолецвчера в 17:10

Саакашвили отложил приезд на Украину

News.ruвчера в 16:54

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

Life.ruвчера в 16:52

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

РЕН ТВвчера в 16:48

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Газета.Ruвчера в 16:36

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

RT на русскомвчера в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика

Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Ибрагимович исполнил паненку и завоевал для «Гэлакси» три очка

В матче регулярного сезона чемпионата США против "Портленд Тимберс" нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" показал эффектную игру и принес своей команде победу (2:1). В начале встречи форвард едва не сотворил футбольный шедевр, пробив по воротам, находясь к ним спиной, но мяч угодил в штангу.
Обновлено в 01:42
Политика

Назван девиз правления нового императора Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Миллер опроверг заявления о препятствиях для «Северного потока — 2»

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — c 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

На Украине объявили о первых результатах выборов президента

Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Астрологический прогноз на 1 – 7 апреля для всех знаков зодиака

У Овнов грядет неоднозначный период, несмотря на то, что представители этого знака сейчас очень активны, энергичны, их энерготонус и здоровье на высоте.
Обновлено 30 марта в 05:30
Экономика

Социальные пенсии в России увеличились

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы

«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков

Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Экономика

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 00:54
Общество

Грязь в Екатеринбурге заметил даже Высокинский

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В ДТП в Ярославской области погибли три человека

Обновлено вчера в 23:56
Общество

В Москве ожидается сильный ветер

Облачная погода с прояснениями, ветер с порывами до 15 м/с и около шести градусов тепла ожидаются в Москве.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

На видео попало падение голубого метеора в США

В минувшие выходные жители американского штата Флорида наблюдали падение метеора, пишет CNN.
Обновлено в 00:02
Происшествия

РБК: совладелец S7 разбился на самолете в Германии

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Свердловский город вторые сутки остается без воды

Обновлено в 00:12
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале

Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Президент Южной Кореи подтвердил желание США и КНДР продолжать диалог

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что как США, так и КНДР полны решимости продолжить переговоры о денуклеаризации, несмотря на провал их последнего саммита в Ханое.
Обновлено в 00:21
Космос

СМИ: Китай вывел на орбиту спутник «Тяньлянь 2-01»

Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре

Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.
Обновлено вчера в 14:49
Космос

Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал «Звездные врата» возле Солнца

На фотографиях помимо неизвестных космических объектов есть также большие «Звездные врата», которые остаются рядом с Солнцем в течение некоторого времени.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Лига арабских государств осудила решение Трампа по Голанам

"Решение США по Голанам не имеет никакой юридической силы, никто из членов СБ ООН, в том числе союзники США, не поддержали его", - подчеркнул генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.
Обновлено вчера в 20:40
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Баффало», Бобровский стал третьей звездой матча

Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 38 бросков и был признан третьей звездой матча.
Обновлено в 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное