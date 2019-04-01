Политика
Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru 16:36
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов. Следовательно, для экс-президента все еще актуален запрет во въезде в страну.
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Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено 29 марта в 13:14
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23
Политика
Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено в 22:48
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено в 21:23
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Общество
NY Post: в Сенате потребовали исключить Boeing из деятельности авиарегулятора США
Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер потребовал в воскресенье от Федерального авиационного управления (ФАУ) США приостановить участие корпорации Boeing в деятельности комитета, занимающегося вопросами регулирования в авиационной сфере.
Обновлено в 21:42
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено в 18:01
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.
Обновлено в 22:21
Общество
Ученые выяснили, как долги влияют на работу мозга
Хроническая задолженность не только ухудшает психологическое состояние, но и влияет на качество принимаемых решений, в том числе финансовых.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора
Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием
Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54
Политика
«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов
Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие
Почему США не могут разработать электромагнитную пушку
Обновлено в 17:40
Общество
В отношении главы Хакасии организована провокация
Обновлено 29 марта в 07:08
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Служба как призвание
Опыт, полученный при выполнении задач в «особом районе», подполковник медицинской службы Роман Рассадников считает для себя бесценным.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40