Политика

Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru 16:36

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов. Следовательно, для экс-президента все еще актуален запрет во въезде в страну.
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Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

ТАСС20:08

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Московский Комсомолец17:10

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

RT на русском16:11

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

Life.ru16:52

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

РЕН ТВ16:48

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Газета.Ru16:36

Саакашвили отложил приезд на Украину

News.ru16:54
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Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено в 15:47
Космос

НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено 29 марта в 13:14
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23
Политика

Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено в 22:48
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7

В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено в 19:32
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено в 21:23
Автоспорт

Квят: видимо, Джовинацци не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить

Обновлено в 16:06
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 19:19
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Общество

NY Post: в Сенате потребовали исключить Boeing из деятельности авиарегулятора США

Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер потребовал в воскресенье от Федерального авиационного управления (ФАУ) США приостановить участие корпорации Boeing в деятельности комитета, занимающегося вопросами регулирования в авиационной сфере.
Обновлено в 21:42
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Общество

В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено в 18:01
Экономика

Столичный малый бизнес теряет привлекательность

Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набрал 30,10% голосов в президентской гонке на Украине.
Обновлено в 22:21
Общество

Ученые выяснили, как долги влияют на работу мозга

Хроническая задолженность не только ухудшает психологическое состояние, но и влияет на качество принимаемых решений, в том числе финансовых.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора

Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием

Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54
Политика

«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов

Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Почему США не могут разработать электромагнитную пушку

Обновлено в 17:40
Общество

В отношении главы Хакасии организована провокация

Обновлено 29 марта в 07:08
Единоборства

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Служба как призвание

Опыт, полученный при выполнении задач в «особом районе», подполковник медицинской службы Роман Рассадников считает для себя бесценным.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Жительница Калуги перепутала педали и сбила коляску с ребенком

Обновлено в 14:41
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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