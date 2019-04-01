Политика
Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru вчера в 16:36
Ранее сообщалось, что Саакашвили рассчитывает приземлиться в аэропорту Киева 1 апреля. Он добавил, что его решение связано с тем, что Порошенко не сможет попасть во второй тур президентских выборов.
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Саакашвили может не исполнить своего обещания вернуться 1 апреля на Украину
ИА Новороссия29 марта в 22:15
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