Политика

Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru вчера в 16:36

Ранее сообщалось, что Саакашвили рассчитывает приземлиться в аэропорту Киева 1 апреля. Он добавил, что его решение связано с тем, что Порошенко не сможет попасть во второй тур президентских выборов.
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Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

Росбалтвчера в 23:44

Саакашвили передумал возвращаться на Украину из-за второго тура выборов

Известиявчера в 22:32

Саакашвили передумал: возвращение на Украину откладывается

Вести.Ruвчера в 20:30

Саакашвили решил не возращаться на Украину

URA.Ruвчера в 23:56

Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

ТАССвчера в 20:08

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Газета.Ruвчера в 16:36

Саакашвили может не исполнить своего обещания вернуться 1 апреля на Украину

ИА Новороссия29 марта в 22:15
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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