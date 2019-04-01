Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru вчера в 16:36

Я сразу сказал, что прилечу на Украину 1 апреля, если президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур. Пока я этого не вижу.

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.

Происшествия Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.

Происшествия Во Флориде на видео попало падение голубого метеора 30 марта во Флориде (США) на видео попало падение голубого метеора. Соответствующий пост очевидец разместил в микроблоге Instagram.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Политика Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.

Происшествия Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга.

Общество Медведев поздравил Познера с 85-летием Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

Политика ЦИК Украины огласила данные о голосовании военных в Донбассе Всего в зоне ОСС находится 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской. Выборы президента Украины прошли 31 марта.

Политика Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил действующему лидеру, своему политическому оппоненту Петру Порошенко на обвинения в зависимости от олигарха Игоря Коломойского.

Спорт Драчев оценил на хорошо работу Союза биатлонистов России в сезоне Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил на хорошо работу организации в уходящем сезоне.

Происшествия В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Экономика Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.

Гаджеты Уже через два года половина флагманских смартфонов Huawei могут быть складными Согласно заявлению главы компании, уже через пару лет половина флагманских аппаратов Huawei может представлять собой складные смартфоны.

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Происшествия Три человека погибли в аварии в Ярославской области Три человека погибли и еще один пострадал в результате крупной аварии на трассе М-8 "Холмогоры".

Музыка Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева Победители определялись в трех возрастных категориях: в старшей возрастной категории (от 17 до 22 лет), в средней группе (13 — 16 лет), в младшей категории (8 — 12 лет).

Культура Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.