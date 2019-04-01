Политика
Саакашвили передумал возвращаться на УкраинуГазета.Ru вчера в 16:36
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
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Я сразу сказал, что прилечу на Украину 1 апреля, если президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур. Пока я этого не вижу.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикURA.Ru вчера в 23:56
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