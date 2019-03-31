Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адресREGNUM 10:19
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которые тот высказал 31 марта в интервью Первому каналу Грузии.
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Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39
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