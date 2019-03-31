Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адресREGNUM 10:19

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которые тот высказал 31 марта в интервью Первому каналу Грузии.
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Михаил Саакашвили
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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