Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адресREGNUM 10:19

Как он не похож на традиционных политиков.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которые тот высказал 31 марта в интервью Первому каналу Грузии.

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

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