Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу ЗеленскогоГазета.Ru 08:46

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – "серьезный дипломат и консультант" для всех сегодняшних политиков.
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Михаил Саакашвили
Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39

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Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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