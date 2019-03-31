Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу ЗеленскогоГазета.Ru 08:46
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – "серьезный дипломат и консультант" для всех сегодняшних политиков.
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Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39
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