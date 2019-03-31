Саакашвили отреагировал на похвалу ЗеленскогоГазета.Ru 08:46

Как он не похож на традиционных политиков.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – "серьезный дипломат и консультант" для всех сегодняшних политиков.

Политика Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.

Политика Явка на выборах президента Украины превысила 16% По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Происшествия На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Политика Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.

Футбол «Аталанта» обыграла «Парму» благодаря дублю Сапаты В матче 29-го тура Серии А «Парма» дома потерпела поражение от «Аталанты» из Бергамо со счетом 1:3. В составе пармского клуба единственный гол удалось забить Жервиньо с передачи Маттео Скоццареллы на 8-й минуте.

Политика Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.

Спорт Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.

Футбол Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.

Политика Жители Украины на выборах массово голосуют за Владимира Путина Жители Украины голосуют на выборах президента за Владимира Путина. Соответствующие фото бюллетеней опубликованы в соцсетях.

Культура СБУ признала песню Наташи Королевой экстремистской Наташа Королева добавила, что в настоящее время судится с СБУ. Дело рассматривается в Европейском суде.