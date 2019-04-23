Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на УкраинуРИА Новости 15:32

Бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили, который получил от украинских пограничников отказ во въезде в страну, заявил, что готов "еще немного потерпеть". Саакашвили после выборов на Украине заявил о намерении вернуться в страну.

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

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