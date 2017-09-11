Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на УкраинуРИА Новости вчера в 15:32
Бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили, который получил от украинских пограничников отказ во въезде в страну, заявил, что готов "еще немного потерпеть". Саакашвили после выборов на Украине заявил о намерении вернуться в страну.
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Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, ещё немножко потерплю после стольких месяцев ожидания.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикRT на русском вчера в 15:46
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