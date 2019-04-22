Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на УкраинуRT на русском 15:46

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину. По его словам, он не ожидал другого ответа и готов подождать.
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Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

RT на русском15:46

Саакашвили ответил погранслужбе Украины фразой «немножко потерплю»

РБК15:50

Саакашвили «потерпит» перед возвращением на Украину

News.ru15:49

Саакашвили ответил Погранслужбе Украины на отказ во въезде

Московский Комсомолец15:59

«Еще немножко потерплю»: Саакашвили о запрете въезжать на Украину

Газета.Ru15:31

Госпогранслужба Украины не увидела оснований для разрешения на въезд Саакашвили

Коммерсантъ12:35

В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину

Комсомольская правда10:41
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Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

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В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
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В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского

После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 14:17
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Здоровье

Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой

В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.
Обновлено в 07:34
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В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полет над США

Группа российских инспекторов совершит контрольный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США.
Обновлено в 01:24
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Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
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Политика

Госдеп США оценил выборы на Украине

Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США.
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Экономика

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
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Политика

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Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
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Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
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Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
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Порошенко согласился стать президентом Украины через год

Уточняется, что участники митинга после его слов начали скандировать "через год".
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Политика

Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье

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На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

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Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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