Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на УкраинуRT на русском 15:46
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину. По его словам, он не ожидал другого ответа и готов подождать.
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В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Комсомольская правда10:41
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