Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на УкраинуRT на русском 15:46

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину. По его словам, он не ожидал другого ответа и готов подождать.

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

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