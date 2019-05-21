Саакашвили отозвался на призыв Зеленского построить «новую Украину»РЕН ТВ 09:15

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намеревается вернуться на Украину. В своем видеообращении он прокомментировал призыв Владимира Зеленского возвращаться тем, кто готов строить "новую, сильную и успешную" Украину.

Политика Зеленский назначил главу президентской администрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.

Происшествия Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.

Политика Во время выступления Трампа в США стало плохо троим его сторонникам Американскому президенту Дональду Трампу в понедельник пришлось трижды приостанавливать свое выступление перед сторонниками в Монтурсвилле, так как присутствующим становилось плохо.

Авто Skoda Rapid получит новый турбомотор На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.

Происшествия Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Армия и оружие Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.

Гаджеты Huawei создали аналог Google Play Вероятно, китайский производитель был готов к такому исходу, так как сегодня стало известно о том, что Huawei создали аналог Google Play.

Культура Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.

Политика Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Политика Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Технологии ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver 17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Политика С сайта администрации президента Украины удалили новости о Порошенко С официального сайта президента Украины удалили все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.

Авто Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Здоровье Онколог назвал вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.

Шоу-бизнес Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи Андрей Крыжний получил известность благодаря роли увальня в сериале «Физрук». Ради участия в проекте актеру пришлось набрать 13 килограммов.

Хоккей Словакия обыграла в серии буллитов Данию на ЧМ-2019 Сборная Словакии взяла верх над Данией в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".

Музыка Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.

Происшествия В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.