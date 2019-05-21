Политика
Саакашвили отозвался на призыв Зеленского построить «новую Украину»РЕН ТВ 09:15
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намеревается вернуться на Украину. В своем видеообращении он прокомментировал призыв Владимира Зеленского возвращаться тем, кто готов строить "новую, сильную и успешную" Украину.
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Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
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Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
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21 мая, 2019 Агент 30-летнего игрока Милко Бански изданию sport24 коротко прокомментировал будущее своего клиента: Большая вероятность, что Алексей покинет Ростов.
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Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
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