Саакашвили отказали во въезде на УкраинуГазета.Ru 11:04

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Саакашвили отказали во въезде на Украину

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