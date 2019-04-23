Политика
Саакашвили отказали во въезде на УкраинуГазета.Ru 11:04
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Саакашвили – об отказе во въезде на Украину: «Ничего, еще немножко потерплю»
Комсомольская правда19:18
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Здоровье
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Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
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Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
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Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
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Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено в 22:48
Религия
У православных началась Страстная неделя
С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено в 21:28
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Политика
Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына
Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:32
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Авто
Audi открыла в Петербурге новый дилерский центр на 3002 кв. м
Обновлено в 14:51
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
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Здоровье
Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты
Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
Обновлено в 12:09
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в клинику после перенесенной болезни
Телеведущая и певица Ольга Бузова легла в австрийскую клинику на реабилитацию после того, как перенесла несколько заболеваний.
Обновлено в 23:36
Наука
Искусственные лимфоузлы помогут победить рак
Обновлено 20 апреля в 06:37
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Хоккей
Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено в 23:21
Здоровье
Медики предложили отказаться от бесплатных абортов в России
Участники II Гиппократовского форума предложили вывести аборты из системы ОМС, а также включить снижение их числа в критерии оценки местных властей.
Обновлено в 23:07
Шоу-бизнес
«Все демоны вылезли наружу»: Ланской рассказал, что пережил после смерти Началовой
Обновлено в 22:10
Общество
Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск
Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 22:20
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53