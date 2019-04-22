Саакашвили отказали во въезде на УкраинуГазета.Ru 11:04

Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, ещё немножко потерплю после стольких месяцев ожидания.

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Саакашвили отказали во въезде на Украину

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