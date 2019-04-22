Политика

Саакашвили отказали во въезде на УкраинуГазета.Ru 11:04

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Михаил Саакашвили
Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, ещё немножко потерплю после стольких месяцев ожидания.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикRT на русском 15:46

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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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