Политика
Саакашвили отказали во въезде на УкраинуГазета.Ru вчера в 11:04
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Госпогранслужба Украины не увидела оснований для разрешения на въезд Саакашвили
Коммерсантъвчера в 12:35
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Комсомольская правдавчера в 10:41
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