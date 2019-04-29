Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданствеМосква 24 11:55

Точно такое требование, не пускать меня в страну, Путин предъявил не только властям Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это он обсуждал с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время встречи в России.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.

Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Общество Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Общество В США два миллиона долларов остались без хозяина В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.

Происшествия В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

Гаджеты Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.

Энергетика Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии 26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Происшествия Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Армия и оружие Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают» Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Экономика UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.

Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

Политика В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Здоровье Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.

Шоу-бизнес Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.

Экономика Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Экономика «Русал» в I квартале снизил выпуск алюминия на 0,3%, до 928 тыс тонн Объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 928 тысяч тонн, следует из сообщения компании.

Политика Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева вручила финалистам шоу «Голос. Дети» золотые звезды Каждый ребенок получил из рук примадонны российской эстрады золотой кулон, напоминающий по форме букву «А». «Золотая звезда Аллы Пугачевой» была учреждена певицей еще в 2005 году.