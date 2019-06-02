Политика

Саакашвили оценил текущее экономическое состояние УкраиныРБК 04:22

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком». Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
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«Мы и аграрным придатком не будем». Саакашвили оценил текущее состояние экономики Украины

ТАСС05:46

Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины

РБК04:22

«Даже не аграрный придаток»: Саакашвили оценил текущее состояние Украины

РИА Новостивчера в 23:22

Саакашвили — о состоянии Украины: Даже не аграрный придаток

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Саакашвили оценил состояние Украины

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Саакашвили отказал Украине в праве стать «аграрным придатком» Европы

РЕН ТВ00:02

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Известия00:30
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«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Политика

Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
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Общество

Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
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На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

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Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Обновлено в 05:03
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 08:42
Хоккей

ЦСКА пока не обсуждает вопрос продления контракта с Никитиным

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Игорем Никитиным пока не обсуждается.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

Медики объяснили, что мешает людям похудеть

Эксперты рассказали, что мешает людям с лишним весом похудеть и почему диеты неэффективны.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено 31 мая в 11:25
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Путешествия

Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну

С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено в 06:11
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Жители Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе

Обновлено в 05:33
Политика

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

В ДНР заявили о росте числа обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Обновлено в 07:35
Здоровье

Онищенко раскритиковал заявление о пользе укусов клещей

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Наука

Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста

В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.
Обновлено в 08:26
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

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Происшествия

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 09:13
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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