Политика
Саакашвили оценил текущее экономическое состояние УкраиныРБК 04:22
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком». Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
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Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Общество
Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки
За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 08:42
Хоккей
ЦСКА пока не обсуждает вопрос продления контракта с Никитиным
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Игорем Никитиным пока не обсуждается.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Медики объяснили, что мешает людям похудеть
Эксперты рассказали, что мешает людям с лишним весом похудеть и почему диеты неэффективны.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено 31 мая в 11:25
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Путешествия
Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну
С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 06:11
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Онищенко раскритиковал заявление о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье
Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста
В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.
Обновлено в 08:26
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 09:13