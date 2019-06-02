Политика

Саакашвили оценил текущее экономическое состояние УкраиныРБК 04:22

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком». Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
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Михаил Саакашвили
Аграрная страна — Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикИзвестия 00:30

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