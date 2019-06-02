Политика
Саакашвили оценил состояние УкраиныАргументы и Факты 00:04
Бывший грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили рассказал местным СМИ, что сейчас Украину нельзя назвать даже «аграрным придатком Европы», передает РИА Новости. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства.
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Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол
Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Политика
Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:26
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази
Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.
Обновлено в 11:54
Общество
В России отменили плату за внутрисетевой роуминг
С 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», отменяющие плату за национальный и внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Иркутскую область вернулась зима
Обновлено в 13:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар
В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала свой выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — приводит слова Вавилова 2 июня Znak.com.
Обновлено в 05:58
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Рудковская забыла переименовать профиль шестилетнего сына в Instagram
Продюсер Яна Рудковская признается, что сама ведет аккаунт своего сына Саши в Instagram.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Футбол
Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Футбол
УЕФА показал команду сезона в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список 20 футболистов, которые вошли в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00