Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 годуРИА Новости вчера в 19:49
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
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Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 19:49
с чего всё началось
В ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук.РБКвчера в 19:15
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