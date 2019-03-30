Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 годуРИА Новости вчера в 19:49

с чего всё началось

Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

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